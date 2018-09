Ab Montag Line-Dance-Kurs

Bensheim.Am Montag, 1. Oktober, startet im Mehrgenerationenhaus, Klostergasse 5a, ein neuer Kurs in Line Dance. Der Kurs ist für Fortgeschrittene.

Das Tanzangebot findet in Kooperation mit der SSG Bensheim statt und wird von Heidi Hlousek vom Verein „Rompin Stompin Line Dancer“ aus Biblis geleitet.

Line Dance ist eine Gruppentanzform mit fester Choreographie, bei der einzeln in Reihen vor- und nebeneinander zu Country- oder Popmusik getanzt wird. Da man dazu keinen Tanzpartner benötigt, eignet sich Line Dance auch gut für tanzbegeisterte Alleinstehende.

„Line Dance macht Spaß, bringt Menschen zusammen und fördert außerdem Koordination und tänzerische Fähigkeiten. Zudem steigern Musik und Bewegung das persönliche Wohlbefinden“, heißt es von Seiten des Veranstalters.

Der Kurs findet an zehn Terminen wöchentlich montags statt. Anmelden kann man sich in der ersten Tanzstunde bei der Kursleiterin oder direkt bei der SSG Bensheim, Telefon 06251/984284 oder per Mail info@ssg-bensheim.de. red

