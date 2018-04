Anzeige

Schwanheim.Nach der Testphase mit Einbahnstraßenregelung in den Straßen Am Junkergarten und Am Falltor in Schwanheim wird am Freitag (27.) die Verkehrsführung dauerhaft geändert: Die beiden Straßen werden als Einbahnstraßen ausgewiesen.

Die neue Verkehrsführung verläuft Am Junkergarten in Richtung Fehlheim und Am Falltor in Richtung Bensheim. Die Zufahrt von der Rohrheimer Straße in die Straße Am Falltor ist weiterhin möglich, da die Einbahnstraßenregelung erst einige Meter hinter der Straße „Auf der Hochzeit“ greift, schreibt die städtische Pressestelle.

Die neue Regelung bringt auch Änderungen für den ÖPNV mit sich: Die Bushaltestelle auf der Rohrheimer Straße (Rathausstraße) auf der linken Seite von Bensheim kommend fällt weg. Die neue Bushaltestelle wird Am Junkergarten gegenüber der Tankstelle (Am Junkergarten 17) neu gesetzt. Die Bushaltestelle der Gegenrichtung bleibt an ihrem Standort. Hintergrund der Maßnahme: Die Verkehrssituation Am Junkergarten führte aufgrund der schmalen Fahrbahnbreite und fehlender Sicherheitsräume zu gefährlichen Situationen. Während der Testphase im September 2017 wurden die Straßen Am Falltor und Am Junkergarten temporär zur Einbahnstraße.