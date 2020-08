Ab September Sprachkurse

Bensheim.Mitte September gehen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Bensheim einige Sprachkurse für Anfänger an den Start. Den Anfang macht am Dienstag, 15. September, ein Arabischkurs – er läuft von 19 bis 20.30 Uhr.

Am Mittwoch, 16. September, beginnen drei neue Kurse: Spanisch, von 18 bis 19.30 Uhr, sowie Französisch und Russisch von 19.30 bis 21 Uhr. Tschechisch für Anfänger gibt es ab dem 17. September, immer donnerstags, zwischen 19 und 20.30 Uhr. Alle Kurse sind im Goethe-Gymnasium untergebracht – das Unterrichtsgebäude auf dem Campus ist über den Eingang Lindenstraße zu erreichen. Teilnehmer an den Kursen können sich bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße entweder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de anmelden – oder am Telefon unter der Nummer 06251/1729616.

Auch Anmeldungen per Mail sind möglich, an die Adresse anmeldung@kvhs-bergstrasse.de. red

