Abdriften in eine virtuelle Parallelwelt

Bensheim.Das Bensheimer Lesefestival ist ausgefallen. Die steigenden Corona-Fallzahlen haben der Literatur einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nicht ganz: Die ohnehin als nicht-öffentliche Lesung geplante Veranstaltung am Alten Kurfürstlichen Gymnasium konnte unter strenger Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln in kleiner Runde trotzdem stattfinden. Am Donnerstag präsentierte der Berliner

...