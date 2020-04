Abendliches Trompetensolo

Bensheim.Jeden Abend seit dem 22. März nach dem Glockengeläut der Bensheimer Kirchen um 19 Uhr spielt Beate Herrmann mit der Trompete aus dem Fenster des Treppenhauses ihres Wohnhauses im Gärtnerweg in Bensheim die vier Strophen des Abendlieds „Der Mond ist aufgegangenen“ von Matthias Claudius.

Eingeleitet wird das tägliche Trompetensolo beispielsweise mit Beethovens Hymne „An die Freude“ oder Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar getragen“. „Die Melodien sollen für die Menschen ein kleiner Trost sein in diesen Zeiten der Angst, in denen die Welt stillsteht und auch ein Zeichen der Solidarität und ein Dienst für den Nächsten sein“, erläutert Beate Herrmann ihre Absicht. Als Stammhörer begrüßt Beate Herrmann jeden Abend viele Anwohner, die auf den „Mond“ warten, teils am Fenster, teils auf den Balkon oder direkt auf dem Bürgersteig gegenüber. Ihre Freude bekunden sie durch Mitsingen und durch gegenseitiges Zuwinken. „Die Musik schafft ein Gefühl der Verbundenheit in dieser trostlosen Zeit“, sagt Beate Herrmann und führt weiter aus: „Der Text des Abendliedes läßt uns auch an unsere Mitmenschen denken, gibt ein Gefühl der Hoffnung und endet mit Worten der Zuversicht: ,Und lasst uns ruhig schlafen und unsere kranken Nachbarn auch“. Ein Lied, wie für die Corona-Krise geschrieben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.04.2020