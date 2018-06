Anzeige

Am Mittwoch, 4. Juli, verbindet die Regisseurin Nancy Meyers in „Man lernt nie aus“ mit Robert de Niro und Anne Hathaway Ernsthaft-Liebenswertes mit witzigen Situationen aus dem (vermeintlichen) Arbeitsalltag.

In „Manchester by the Sea“ am Montag, 9. Juli, (Autor und Regisseur Kenneth Lonergan) erfährt Lee Chandler durch einen Anruf vom Tod seines Bruders Joe, der an einer Herzschwäche gestorben ist. Nachdem er Abschied von ihm genommen hat, kehrt Lee in seinen Heimatort Manchester-by-the-Sea zurück, um sich um den Nachlass seines Bruders und dessen Sohn Patrick zu kümmern.

Am Freitag, 13. Juli, ist „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ zu sehen. Im Mittelpunkt des Fantasyfilms auf der Grundlage von Joanne K. Rowlings, Autorin der Harry-Potter-Romane, gleichnamigem Buch steht der exzentrische und einzigartig begabte britische Zauberer Newt Scamander. red

