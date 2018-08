Abendspaziergang im Niederwald

Bensheim.Der Bensheimer Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt lädt für Mittwoch (22.) um 18 Uhr zum gemeinsamen Waldspaziergang in den Niederwald ein. Der etwa zweistündige Rundgang gibt Anlass, sich mit folgenden Fragestellungen zu beschäftigen: Was haben die extremen Temperaturen der vergangenen Wochen mit der „Klimahülle“ von Bäumen zu tun? Wie hat sich die gelebte Nachhaltigkeit im Wald im Laufe der letzten 300 Jahre gewandelt? Was sind Kriterien naturgemäßen Wirtschaftens im Wald?

Neben diesen Themen wird es Zeit und Gelegenheit geben, sich über Anregungen und Sorgen der Waldbesucher auszutauschen.

Treffpunkt ist am Mittwoch (22.) um 18 Uhr am Spielplatz in Fehlheim, Ecke Mittelstraße/Am Niederwald. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018