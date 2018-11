Bensheim.Zum ersten Abendstammtisch lädt die Bürgerhilfe Bensheim für Dienstag (6.) um 18.30 Uhr in das Restaurant im Hotel Krone (Best Western Hotel) in der Darmstädter Straße, Auerbach, ein. Auf der vereinsinternen Zukunftswerkstatt wurde vorgeschlagen, dass die Bürgerhilfe neben den Stammtischen für Auerbach und Stadtmitte mit Weststadt in Zukunft auch einen Abendstammtisch anbietet.

„Wir freuen uns, dass wir mit Petra Lüft und Barbara Schaack zwei engagierte Mitglieder gefunden haben, die die Organisation übernehmen“, erklärt Ingrid Engelbracht für den Vorstand der Bürgerhilfe.

Mit der Einladung zum ersten Abendstammtisch der Bürgerhilfe wolle man auch Berufstätigen die Möglichkeit geben, an Stammtischen der Bürgerhilfe teilzunehmen. Die Einladung zum Abendstammtisch der Bürgerhilfe richtet sich nicht nur an Mitglieder der Bürgerhilfe. Die Teilnahme ist unverbindlich und ohne Verpflichtung.

„Wir freuen uns beim ersten Treffen über ein gegenseitiges Kennenlernen und ein lockeres Beisammensein. Über die Ziele unseres Vereines – lebendige Nachbarschaftshilfe – kann an diesem Abend ebenfalls mehr erfahren.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.11.2018