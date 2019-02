Abendstammtisch der Bürgerhilfe

Bensheim.Der nächste Abend-Stammtisch der Bürgerhilfe Bensheim findet am Dienstag (12.) um 18.30 Uhr in der Gaststätte Weiherhaus, Ecke Saarstraße/Berliner Ring statt. Der Stammtisch ist für Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder offen. „In lockerer Atmosphäre wollen wir uns austauschen. Gäste können sich ganz unverbindlich über die interessanten Aufgaben unseres Vereins informieren“, teilen Petra Lüft und Barbara Schaack mit, die den Abend-Stammtisch organisieren.

Der darauffolgende Abend-Stammtisch der Bürgerhilfe findet dann am Dienstag, 5. März, um 18.30 Uhr ebenfalls in der Gaststätte Weiherhaus statt. Die jeweiligen Treffpunkte werden rechtzeitig im BA angekündigt. Ab März werden die Treffen immer am ersten Dienstag eines Monats stattfinden. red

