Bensheim.Die derzeitige Wetterlage ist einfach zum Genießen – wohl dem, der bei den frühsommerlichen Temperaturen so viel Zeit wie möglich im Freien verbringen kann. Selbst am Abend ist die Luft noch mild und lockt nach draußen. Einen besonders schönen Moment hat unser Fotograf am Bensheimer Badesee eingefangen. Bäume und Himmel spiegeln sich auf der glatten Wasseroberfläche. red/Bild: Neu