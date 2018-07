Anzeige

Bensheim.Ein Blick in den Abendhimmel lohnt sich in diesem Sommer nahezu täglich. Nicht nur die eindrucksvolle Mondfinsternis am Freitagabend war ein tolles Himmelsereignis – auch die Sonnenuntergänge sind an diesen heißen Sommertagen besonders stimmungsvoll. Das zeigt auch das Foto von BA-Leser Marius Sosniak, das er vergangene Woche in den Weinbergen nahe des Auerbacher Fürstenlagers aufgenommen hat. Ein Abendspaziergang lohnt sich also – momentan geht die Sonne in Bensheim um kurz nach 21 Uhr unter. red/Bild: Sosniak