Auerbach.Der OWK Auerbach lädt zur nächsten Feierabendwanderung ein. Am Dienstag, 12. Juni, führt die geplante Tour vom Parkplatz am alten Friedhof in Bensheim aus an den Hemsberg, von wo auf halber Höhe ein Weg durch die Weinberge und auf der Ostseite hinunter nach Zell führt.

Steil geht es von da aus durch einen Hohlweg hinauf auf die andere Seite und über den Hohberg zurück zum Ausgangspunkt.

Die ca. zweistündige Wanderung bietet schöne Ausblicke und Gelegenheit, sich über den Hohlwege-Lehrpfad zu informieren. Für Berufstätige ist das Feierabendwandern mit Bewegung und guter Luft ein idealer Ausgleich zum Arbeitstag. Gäste sind herzlich willkommen.