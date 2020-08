Abendwanderung mit Andacht

Bensheim.Nach der Corona-bedingten Zwangspause hat sich der Vorstand der Kolpingsfamilie entschlossen, den Mitgliedern bis zum Jahresende wieder einige Veranstaltungen anzubieten.

Dies insbesondere, um das ansonsten rege Vereinsleben im Gang zu halten. Leider fielen in den vergangenen Wochen und Monaten viele geplante Veranstaltungen und auch die Aktivitäten rund um Bürger- und Winzerfest der Corona-Pandemie zum Opfer.

Obergrenzen festgelegt

In einem Mitgliederbrief wird den Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern das – wenn auch gegenüber den Vorjahren abgespeckte – Programm bekanntgegeben und gleichzeitig zur Mitgliederversammlung am Freitag, 11. September, um 20 Uhr im Bensheimer Kolpinghaus eingeladen.

Die Mitgliederversammlung kann nach den Erfahrungen der letzten Jahre bei einer für den Adolph-Kolping-Saal zurzeit festgelegten Obergrenze von 60 Personen abgehalten werden, für das Breuer-Sälchen sind im Übrigen 20 Personen zugelassen. Selbstverständlich sind bei allen Veranstaltungen die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Das Programm startet am Freitag, 28. August, um 18 Uhr (Treffpunkt Parkplatz Friedhof Mitte) mit einer kleinen Abendwanderung zum Blauen Türmchen. Dort wird der Präses der Kolpingsfamilie, Pfarrer Heinz Förg, eine Andacht zum Thema „Weinheilige“ halten. Der Wein spielt auch schon auf der Wanderung eine Rolle. Denn Kolpingbruder Heinrich Hillenbrand wird wie in den letzten Jahren unterwegs fachkundig Erläuterungen geben zu allem, was mit dem Weinanbau zu tun hat.

In den Wingerten wird dabei das besondere Augenmerk dem Wachstum und dem Stand der Trauben sowie der Bewirtschaftung der Rebflächen zukommen.

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Josef Roesch weist schließlich darauf hin, dass auch die kontinuierlichen Treffs im Kolpinghaus – Computertreff mit Fred Röhrig jeweils am ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr, Spielenachmittag jeweils am zweiten Dienstag im Monat um 15 Uhr und Mehrgenerationenstammtisch jeweils am zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr – wieder stattfinden.

Die Mitglieder und Interessierten sind wie immer bei den Veranstaltungen willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.08.2020