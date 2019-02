Bensheim.Bereits zum sechsten Mal fuhr die Familien-Skifreizeit der DJK-SSG Bensheim an den bayerischen Spitzingsee. In diesem Jahr kündigten die Wetterprognosen schon im Vorfeld viel Schnee an. Mit einem Schneerekord von über drei Metern Schnee hatte jedoch niemand gerechnet.

Der Katastrophenalarm im Landkreis hinderte niemanden daran, sich dem Winterchaos zu stellen und auf ein Abenteuer im Tiefschnee zu freuen. Die Familienfahrt war mit 36 Teilnehmern, davon 18 Kindern, wieder einmal ausgebucht.

Lehrreiche Woche

Die Skischule Spitzingsee führte unter neuer Leitung Anfänger bis Fortgeschrittene durch eine lehrreiche und schöne Woche, in der alle Kinder wieder viel Neues lernen konnten. Im Haus Bergsee des Bayerischen Landessportverbands war man hervorragend untergebracht und wurde nach einem anstrengenden Tag im Schnee mit bayerischen Schmankerln verwöhnt. Auch im Januar 2020 findet wieder eine Familien-Skifreizeit an den Spitzingsee statt. Die Fahrtenleitung Jutta Weikel freut sich über zahlreiche Anmeldungen von Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019