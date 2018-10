Abenteuer mit der fliegenden Maus

Bensheim.Vor sechs Jahren hat sich der Förderverein Freunde des Parktheaters ein neues Konzept verpasst und ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Anspruchsvolles Kinder- und Familientheater ohne Scheuklappen, das Spaß macht, die Fantasie anregt und darüber hinaus kreativ ist, wollte man nach Bensheim holen. Und die jungen Zuschauer sollten ganz nah am Geschehen sein und mit eingebunden werden.

Der Umzug vom großen Theatersaal auf die intime Bühne des Parktheaters war da nur nachvollziehbar und in der Rückschau der richtige Schritt.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: So gut wie jede Vorstellung, bei der jeweils nicht mehr wie siebzig Personen Platz finden, ist ausverkauft. Meist schon lange vor dem angekündigten Termin.

Dass man nunmehr am Sonntag, 11. November, einmalig von der Bühne in den Theatersaal zieht und so einem größeren Publikum die Chance auf ein besonderes Theatererlebnis ermöglicht – maximal werden 200 Karten angeboten – hat einen Grund: Mit „Lindbergh – Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus“ in Anlehnung an den Flugpionier Charles Lindbergh ist es Katrin Bremer und Kersten Steiner vom Vereinsvorstand gelungen, eine außergewöhnliche Produktion der Jungen Bühne Bochum an Land zu ziehen.

Die Produktion wurde 2015 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und wurde 2014 von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur und der Stiftung Buchkunst geehrt. Aktuell ist Regisseurin Martina van Boxen „für ihre herausragende Arbeit“ in „Lindbergh“ in der Kategorie Regie im Kinder- und Jugendtheater für den Deutschen Theaterpreis 2018 „Der Faust“ nominiert.

In Anlehnung an den Flugpionier

Die Preisverleihung findet wenige Tage vor der Bensheimer Aufführung, am 3. November, im Theater Regensburg statt und wird live im Fernsehen auf 3sat übertragen.

Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Torben Kuhlmann ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Kurz zum Inhalt: Weil die Erfindung der Mausfalle nichts Gutes verheißt, beschließt die Maus, ihre Heimat zu verlassen und ihrer Familie über den Ozean nach Amerika zu folgen. Doch Ungemach droht. Katzen streunen am Hafen umher und hindern den blinden Passagier am Besteigen des Schiffs. Ein Geistesblitz, Tatendrang und Ausdauer bringen die Lösung: Willensstark und mutig, von Rückschlägen unbeeindruckt, konstruiert die Maus einen genialen Flugapparat, der sie auf das Schiff bugsieren soll. Aber ist die Flugmaschine tatsächlich die Lösung aller Probleme? Man wird sehen!

Die Inszenierung mit Musik wurde von einer Gruppe von Künstlern der „Jungen Bühne Bochum“ für ein junges Publikum am Schauspielhaus Bochum entwickelt. Die Aufführung dauert ca. eine Stunde. gs

