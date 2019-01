Bensheim.Christiane Schöniger, Fotografin und Reiseleiterin, begleitet ihre Gäste am Donnerstag, 7. Februar, mit atemberaubenden Bildern auf eine faszinierende Reise ins Land der Maoris: eine Bilderwelt aus grünen Hügeln und schroffen Bergen, Regenwald, dampfenden Vulkanen und türkisfarbenen Kraterseen. „Abenteuer Neuseeland – wild, weit und wunderschön“ hat sie ihre Bildershow mit Musik betitelt. Beginn ist um 19 Uhr in den Räumen von „Cater Kati“, Zwischen den Bächen 23-25.

Bewegte Vergangenheit

Die beiden Inseln sind Zeuge einer bewegten geologischen Vergangenheit, die auch heute noch spürbar und sichtbar ist; sie erzählen von der späten Besiedelung durch Menschen und einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt, die es nur in Neuseeland gibt.

Von Slope Point ganz im Süden, von wo es „nur“ noch 4000 Kilometer bis zum Südpol sind und der Wind den kalten Hauch der Antarktis mitbringt, bis zum subtropischen Cape Reinga im Norden, wo nach Vorstellung der Maori die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits eingehen, geht die Bilderreise.

Unterwegs treffen die Teilnehmer den beeindruckenden Königsalbatross, den australischen Tölpel, Fellrobben, Seelöwen, Delfine, kleine blaue Pinguine und riesige Pottwale. Auf der Nordinsel begegnet man in den geothermalen Gebieten blubberndem, kochendem Schlamm, grelltürkisfarbenen Seen aus purer Säure, dampfenden Vulkanen und tiefblauen Kraterseen, grünen Tälern und sanften Hügeln, kleinen und großen Wasserfällen und einer der entspanntesten Hauptstädte der Welt, Wellington. Karten für die Bildershow am 7. Februar sind im Vorverkauf bei Musikbox, Bücherkiste Auerbach und Buchhandlung Lichtblick in Zwingenberg erhältlich. red

