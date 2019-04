Abenteuerreise für einen guten Zweck

Bensheim.Fernreisen, Archäologie und Abenteuer, diese drei Dinge gehören für Walter Maul, dem an der Bergstraße lebenden Abenteurer, zusammen. Auch heute noch, in einer digitalisierten Welt, kann schon das Nachbarland zum Abenteuer werden, meint er. Die Fremde dagegen sei immer mit Gefahr verbunden. Da gebe es Erdbeben, Vulkanausbrüche und Unwetter, Bürgerkriege, Überfälle und Angriffe von Tieren.

In den 80er Jahren erlebte Maul ein Erdbeben in Mexiko und wurde in Guatemala von den Militärs verschleppt. In Lima wurde er von Banditen ausgeraubt, in den peruanischen Anden verfolgte ihn ein Indio mit einer Machete. Er trottete durch Urwälder und schlief in der Wildnis des argentinischen Gran Chaco unter freiem Himmel. So lernte er, unterwegs mit den Gefahren umzugehen.

„Jetzt“, sagt der 65 Jahre alte Abenteurer, mehr als 30 Jahre danach, „ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Zeitreisen zu starten.“ Er will noch einmal die Länder bereisen, wo er schon einmal gewesen ist. Und natürlich wie damals mit dem Rucksack und auf eigene Faust.

Aber diesmal ist alles anders. Er reist nicht alleine. Mit an seiner Seite ist seine Frau Angelika Fehr, seine Jugendliebe, ein „Zeller Mädsche“, die er 2014 geheiratet hat, nachdem sie sich mehr als 40 Jahren aus den Augen verloren hatten. Auf extremen Touren in den Alpen im Sommer und Winter und auf einer kleinen Insel in der Karibik, die sie auf eigene Faust bereist haben, habe er sie gut vorbereitet auf die Reisen, die jetzt anstehen. Die 63-Jährige sei jetzt die starke Frau an seiner Seite, die ihm in organisatorischen Dingen den Rücken frei hält. Anfang Mai feiern sie das Wiedersehen mit Guatemala nach genau 34 Jahren.

Von 1960 bis 1996 herrschte in Guatemala ein Bürgerkrieg, der mehr als 200 000 Menschen das Leben gekostet hat. In den Wirren dieses Bürgerkrieges bereiste Maul 1985 mehrere Monate lang dieses mittelamerikanische Land

Die Route ist also für das „Zeller Mädsche“ und dem „Schwoanemer Bub“ vorgegeben. Sie führt sie auf die „Spuren eines Abenteurers“, in das Herz des Maya-Landes. Es ist auch die Heimat der damals (1992) jüngsten Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin Rigoberta Menchù.

Wenn sie zurückkommen, wollen sie mit Lichtbilder- und Diavorträgen über ihre Reisen berichten und Spenden sammeln, die für die Organisation „Mujeres Emprendedoras 2019“ bestimmt sind. Eine Organisation von Frauen, die mit handwerklichen Kursen und Werkzeug den Armen Hilfe zur Selbsthilfe anbietet.

In wenigen Tagen starten sie ihr Unternehmen nach dem Motto des Abenteurers: „Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir nichts erleben.“ Für Maul ist es eine Reise in die Vergangenheit, für seine Frau Angelika nach eigenen Angaben eine Expedition ins Unbekannte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019