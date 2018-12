Abfahrtszeiten für Awo-Ausflug

Bensheim.Am Freitag, 14. Dezember, besucht die Awo Bensheim den Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen. Vorher können die Teilnehmer bei einer Führung in einem Weinsberger Töpferzentrum hinter die Kulissen einer Keramikproduktion blicken. Eine Führung bietet interessante Einblicke.

Der gemütliche Abschluss dieser Fahrt findet in einem rustikalen Lokal in Bad Friedrichshall statt. Diese Fahrt ist trotz Bereitstellung eines größeren Busses bereits ausgebucht. Bei Interesse kann man sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Ursula Manich nimmt unter Telefon 06251/61806 oder 01590/5872471 sowie per E-Mail UrsulaManich@aol.com ihre Anmeldung für diese Fahrt entgegen. Von ihr kann man sich das Programm für 2019 zusenden lassen.

Teilnehmen können nicht nur Awo-Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger. Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße/Bushaltestelle, 9.35 Uhr Caritasheim, 9.40 Uhr Moselstraße/Bushaltestelle, 9.45 Uhr Berliner Ring/Bushaltestelle, 9.50 Uhr Schwanheimer Straße/Tannbergstraße/Bushaltestelle, 9.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße/Bushaltestelle, 9.55 Uhr Busbahnhof Bensheim, 10 Uhr Europaallee/Bushaltestelle. Die Awo bittet um Beachtung, dass die Fahrt diesmal an einem Freitag stattfindet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.12.2018