Von Gerlinde Scharf

Bensheim. Das Geschäfte-Sterben in den Innenstädten schreitet voran. Ein Phänomen, das durch die Corona-Pandemie an Fahrt aufgenommen hat - und auch an Bensheim nicht spurlos vorbeigeht. Neustes Beispiel ist die Musikbox im Kaufhaus Ganz.

Nach mehr als 34 Jahren „schließen wir Ende des Jahres schweren Herzens die Türen“, bedauern die Inhaber Hilde und Peter

...