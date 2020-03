Abi in Zeiten von Corona

Bensheim.Auch ohne ein grassierendes Virus ist das Abitur für Schüler in der Regel ein besonderes Lebensereignis. In diesem Jahr herrscht aber ein beispielloser Ausnahmezustand – Prüfungen in Zeiten der Corona-Krise. An Zäunen rund um die Bensheimer Gymnasien finden sich derzeit allerlei Plakate mit aufmunternden Sprüchen und Durchhalteparolen. „So leise und leer war die Schule noch nie – wir sind sicher, ihr kriegt das hie“, heißt es auf einem Plakat, das sich an AKG-Schüler richtet. „Für alle: Viel Glück und gutes Gelingen“, heißt es weiter.

Und natürlich machen auch Wortspiele vor Corona nicht Halt. „Coronabi 2020“ ist auf einem Banner zu lesen, das am Goethe-Gymnasium hängt.

In der Obergasse wurde die Fußgängerbrücke, die zwei Gebäudetrakte der Liebfrauenschule miteinander verbindet, mit mehreren Plakaten versehen. Begleitet von so vielen guten Wünschen und gedrückten Daumen kann bei den Prüfungen eigentlich (fast) nichts mehr schief gehen – trotz beispiellosem Ausnahmezustand. red

