Abriss des Gebäudes sollte verhindert werden

Vor 40 Jahren, am 15. Juli 1978, wurde der Grundstein für das Haus am Markt in Bensheim gelegt, wie aus einer Abschrift der Urkunde zur Grundsteinlegung hervorgeht.

Warum jetzt daran erinnern, das Haus soll doch abgerissen werden? Noch aber steht das Gebäude und macht aus den verschiedensten Blickwinkeln und immer wieder auch auf Zeitungsfotos einen sehr guten Eindruck.

Das Gebäude fügt sich selbstverständlich und doch mit eigenständiger Architektur in die historische Bebauung des Marktplatzes ein. Die Tragwerkskonstruktion aus Stahlbeton hat keine Schäden und ist stabil.