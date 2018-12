Abriss im Frühjahr 2019

Bensheim. Das Haus am Markt wird im ersten Quartal 2019 abgerissen. Das teilte die städtische Pressestelle am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Es bleibt demnach mehr oder weniger beim bisher kommunizierten Zeitplan. An gleicher Stelle soll (wie mehrfach berichtet) ein Neubau entstehen - angelehnt an das historische Rathaus von 1884. Als Bauherr tritt die städtische Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) auf.

Die Eckpfeiler des Großprojekts stehen seit Monaten fest, einen konkreten Fortschritt können die Verantwortlichen zumindest offiziell nicht verkünden. Stattdessen darf man mittlerweile wohl davon ausgehen, dass das Back- und Brauhaus Drayß aus Lorsch nicht in die Räume im Erdgeschoss ziehen wird. „Die Gespräche liefen und laufen mit verschiedenen Gastronomen, dazu gehört auch das Back- und Brauhaus Drayß, das derzeit an einer strategischen Neuausrichtung arbeitet, deshalb werden diese Gespräche aktuell ausgesetzt“, heißt es aus dem Rathaus nach Rücksprache mit der MEGB. dr

Bericht in der Mittwochausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018