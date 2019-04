Abriss nach den Osterferien

Bensheim. Die Genehmigung aus dem Landratsamt liegt vor, nach den Osterferien soll der Abriss der städtischen Immobilie Haus am Markt in die Tat umgesetzt werden. Die Stadtverwaltung bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass ab dem 29. April die Baustelle am oberen Marktplatz eingerichtet wird.

Danach geht es an die innere Entkernung, bevor letztlich mit schwererem Gerät Fakten geschaffen werden. Bis zum Winzerfest im September wird der 70er-Jahre-Bau, einst Heimat der Stadtbücherei, mehr oder weniger Geschichte sein. „Nach jetzigem Stand der Planungen soll das Gebäude bis zur Kellerdecke entfernt sein. Zum Winzerfest wird die Baustelleneinrichtung zurückgebaut“, hieß es dazu am Mittwoch aus dem Rathaus. Angedient werden könnte die Baustelle von der Rückseite des Gebäudes über die Nibelungenstraße und das Gelände der Kirche. Man befinde sich mit dem Bistum Mainz in Gesprächen.

Bevor mit dem Neubau begonnen werden kann, stehen voraussichtlich im Herbst historische Erkundungen in der Baugrube an. Denn am geschichtsträchtigen Standort unterhalb der Kirche befanden sich früher ein Friedhof, ein Gebeinhaus und möglicherweise eine Gruft. Außerdem könnte man auf die Fundamente des alten Rathauses und einer ehemaligen Schule stoßen. Neu sind diese Erkenntnisse nicht, sie müssen allerdings berücksichtigt werden. Als reine Bauzeit für das Haus am Markt 2.0 rechnet man bei der MEGB mit 17 Monaten. Ende 2020 könnte demnach Einweihung gefeiert werden. Für Planer, Verantwortliche und Gegner des Großprojekts im Herzen der Altstadt ist dies aber noch Zukunftsmusik. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.04.2019