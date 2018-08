Abschied und Neuanfang

BENSHEIM.Wege beginnen, Wege enden, beides liegt oft nah beisammen, so ein Gedanke, den Pfarrerin Almut Gallmeier am Sonntagvormittag beim Gottesdienst in der evangelischen Stephanuskirche in Bensheim aus gegebenem Anlass formulieret.

28 Jahre in der Kita tätig

Am Ende des gut besuchten Gottesdienstes, mit dem der zweite Tag des gemeinsamen Pfarrfestes mit der benachbarten katholischen Sankt-Laurentius-Pfarrei eingeläutet und in dem zwei Taufen gefeiert wurden, verabschiedete die Seelsorgerin die langjährige Leiterin der Kindertagesstätte der Gemeinde, Christine Franke, in den Ruhestand, begrüßte deren Nachfolgerin Nicola Beecken und segnete beide.

28 Jahre war Christine Franke in der Einrichtung tätig, Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen, alle haben sie geschätzt. Und auch seitens der Gemeinde fanden ihre fachliche Kompetenz und ihre menschliche Art viel Zustimmung. Pfarrerin Gallmeier würdigte das Wirken und die Person und erinnerte an Frankes ungebremsten Elan, dem auch in schwierigen Momenten die Devise zugrunde lag: „Wir haben so viel geschafft, das schaffen wir auch noch.“

Für alle habe sie sich eingesetzt, vor allem aber für Menschen, für Kinder am Rande sei sie immer da gewesen. Die Tagesstätte hatte unter ihrer Leitung einen festen Platz in der Stephanusgemeinde, die Pfarrerin: „Wir sind froh, dass wir so eine Kita haben.“

Mit guter Laune an die Arbeit

Mit offenen Armen gegrüßte Almut Gallmeier zugleich die neue Leiterin. Auch Nicola Beecken geht mit viel Schaffenskraft, guter Laune und Offenheit an die Arbeit, ein nahtloser Übergang.

Vollzogen wurde der Wechsel an der Kindergartenspitze im Beisein von Kirchenvorstandsvorsitzer Sigrid Poth, musikalisch begleitet hatten Abschied und Willkommen Kinder der Tagesstätte. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.08.2018