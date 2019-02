Abschied von Japan aus Liebe zur Musik

Bensheim/Zwingenberg.Es war die Liebe zur europäischen klassischen Musik, die sie vor etwa 30 Jahren nach Deutschland gebracht hat: Hisae und Tsukasa Hatsukano sind beide in Tokio geboren, leben aber schon lang in Südhessen und sind vor einigen Jahren mit ihren Kindern in Zwingenberg sesshaft geworden, wo sie eine Musikschule betreiben.

Im Tokio-Orchester gespielt

Beide Ehepartner begannen im

...