Abschied von Judo-Trainer Siggi Haupt

Bensheim.Das letzte Judotraining bei der SSG Bensheim fand vor der Sommerpause statt. Nun gibt es kein Training mehr. Siggi Haupt, der Trainer für Judo, hat mit 76 Jahren Schluss gemacht, ein Nachfolger wurde nicht gefunden.

In zehn Jahren bei der SSG hat der Übungsleiter mehr als 500 Kinder im Judosport unterrichtet. Einige Kinder schafften es bis zum 5. Kyu (Gürtel orange). Heiß begehrt war am Trainingsende immer die grüne Karte. Bekommen hat sie der Judoka, der am vorbildlichsten mitgemacht hat. Ein großes Lob von Siggi Haupt geht auch an die Eltern, die das Training immer engagiert unterstützt haben. Zwei Mütter haben sogar den gelben Gürtel erreicht. red/Bild: SSG

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.09.2018