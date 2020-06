Abschluss im Zeichen der Corona-Pandemie

Bensheim.Die 185 Absolventen oder Absolventinnen der Berufsschule der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim haben es geschafft. Am vergangenen Mittwoch feierten sie – klassenweise und zeitlich versetzt – im Multimax der KKS ihren Abschluss. Nur so ließen sich Abstands- und Hygieneregeln auch bei der Zeugnisvergabe einhalten.

Klassenweise und zeitlich versetzt

Besonderheiten konnten die Absolventen aber bereits in den vorangegangenen Monaten feststellen. Während die einen viele Überstunden für Risikopatienten leisten mussten, waren die anderen von Kurzarbeit, Lockdown des Betriebes oder gar Quarantäne betroffen. Klar ist: Die Absolventen haben die Zeit der Corona-Pandemie nicht nur aus der Perspektive als Schüler erlebt.

Sie haben umfassende Handlungskompetenz erworben und zum Beispiel gelernt, wie ein bestimmter betrieblicher Prozess ablaufen sollte und welche Rahmenbedingungen dabei zu beachten sind. In diesem Prüfungsdurchgang haben sie auch unmittelbar miterlebt und verstanden, was wirtschaftliche Existenzsorgen bedeuten, wie Lieferketten funktionieren und wie sehr unsere Wirtschaft von den Zusammenhängen der Globalisierung geprägt ist.

Aber auch unter diesen Umständen gab es Klassenbeste, die für ihre herausragenden Leistungen mit einem Buchpreis von der Karl-Kübel-Stiftung und einem Gratulationsschreiben der Schulleitung geehrt wurden. Folgende Klassenbesten in einzelnen Ausbildungsberufen wurden ausgezeichnet:

Einzelhandel: Leon Schlieckriede, Martin Löffler, Ronja Domes

Büromanagement: Tim Lenhardt, Michelle Bormuth

Zahnmedizinische Fachangestellte: Selina Lang, Mostafa Hosseini

Medizinische Fachangestellte: Denise Kadel, Anika Brehm, Julia Wetzel

Bankkauffrau: Laura Rettig

Groß- und Außenhandel: Christina Koob, Dan Schmitt

IT-Berufe: Matthias Stahl

Verwaltungsfachangestellte: Maximilian Dörsam

Verkäuferin: Vanessa Dietrich, Dora Vinkovic, Ayleen Niklas red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.06.2020