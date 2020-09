Abschlusskonzert der Orgelwochen

Bensheim.Zum Abschluss der Bensheimer Orgelwochen gastiert am Donnerstag (24.) der belgische Konzertorganist Etienne Walhain in der Michaelskirche. Höhepunkt seines Konzerts, das um 20 Uhr beginnt, sind die „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky in einer äußerst effektvollen Bearbeitung für Orgel.

Ähnlich reizvoll dürfte die „Fantasie und Fuge über B-A-C-H“ von Franz Liszt sein, die ebenfalls in einer Bearbeitung des französischen Orgelvirtuosen Jean Guillou erklingt.

Etienne Walhain wurde 1980 in Belgien geboren und ist seit 2005 Titularorganist der großen Ducroquet- und Merklin-Orgel der Kathedrale Notre-Dame im belgischen Tournai. Nach seinem ersten Klavier- und Orgelstudium bei Zbigniew Kruczek trat er in das Königliche Konservatorium von Mons ein, wo er Erste Preise für Komposition, Orgel und Kammermusik erhielt. Anschließend setzte er seine Studien in Lyon und Luxemburg fort.

1998 lernte er Jean Guillou kennen, mit dem er bis 2008 in Zürich und Paris zusammenarbeitete. Seit vielen Jahren ist er als Konzertorganist in Europa, Russland, Kanada und den USA tätig und war auch schon in der Michaelskirche zu Gast, wo er vor einigen Jahren mit seinem technisch perfekten und virtuosen Spiel seine Zuhörer begeisterte.

Eine Anmeldung für dieses Konzert ist nicht notwendig, wird aber empfohlen. Die telefonische Voranmeldung ist möglich entweder im Gemeindebüro (06251/69237) oder bei Eva-Maria Weber (0172/6239856). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020