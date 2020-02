Abschlusskonzert für die Friedenstauben-Aktion

Bensheim.Am Valentinstag begeisterten „Bollwerk unplugged“ mit Barbara Boll und Patrick Embach mit ausgewählten, wunderschönen Balladen in der vollbesetzten Stadtkirche Sankt Georg. Zu Beginn begrüßten Stadtpfarrer Thomas Catta und Doris Walter in ihrer Rolle als Fraa vun Bensem. Beide unterstrichen gleichermaßen die bedeutungsvolle Installation von 5000 Tauben in Origami-Faltkunst, die nach fast einem Jahr zu Ende ging und die für Sankt Georg und Bensheim ein besonderes Aushängeschild darstellte.

Es sei etwas außergewöhnliches, wenn Kinder ein so beeindruckendes Friedenssignal setzen. „Frieden, Liebe und positive Gedanken in seinem Herzen zu tragen, ist das, was uns die Kinder mit ihrer Installation auf den Weg gegeben haben“, so die Fraa vun Bensem. Pfarrer Thomas Catta erinnerte an die Bedeutung des Valentinstages und an die Kraft der Liebe, die durch die Musikdarbietung von Bollwerk besser nicht gewählt werden konnte.

Ein Dank sprach Pfarrer Catta auch an Monika Hess, Leiterin Kita Sankt Albertus und ihres Teams und allen Albertus-Familien aus, die diese Installation haben Wirklichkeit werden lassen. Danach stellten Barbara Boll und Patrick Embach ihr Können unter Beweis und boten ein Feuerwerk ihrer Gesangs- und Musikkunst. Mit emotionalen wie berührenden Momenten zog Bollwerk das Publikum in seinen Bann. Stimmungsvoll endete das Konzert zum Valentinstag mit Ovationen im Stehen. Die eindrucksvolle Illumination der Stadtkirche durch Young Dimension bot einen visuellen Genuss, der die Tauben-Installation perfekt in Szene gesetzt hatte.

Die Konzertbesucher sorgten durch den Kauf von Friedenstauben dafür, dass der beachtliche Betrag von 730 Euro für das Kinderspital in Bethlehem zustande kam. Somit war der Friedensgedanke erneut aufgegriffen und Sankt Albertus und Sankt Georg können zum wiederholten Mal die bedeutungsvolle Arbeit des Kinderspitals unterstützen. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020