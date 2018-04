Anzeige

Bensheim.Die Absolventen der Fachschule für Bautechnik an der Heinrich-Metzendorf-Schule (HMS) stellen im Rahmen eines Informationsabends am Donnerstag, 19. April, von 17 bis 18.30 Uhr die Ergebnisse ihrer Abschlussprojekte einer interessierten Öffentlichkeit vor. Die Informationsveranstaltung zur „Qualifizierung in der Staatlichen Fachschule für Bautechnik an der HMS“ findet im Raum N 101, im 1. OG des Nebengebäudes der HMS in der Wilhelmstraße 93 statt.

Zu den besten Absolventen 2018 gehört der 28-jährige Torben Conrad. In seinem Abschlussprojekt erarbeitete er ein Sanierungskonzept und eine Planung für die Umnutzung eines denkmalgeschützten Gebäudes in der Bachgasse in Bensheim-Auerbach.

Ehemaliges Amtsgebäude

Das imposante ockerfarbene ehemalige Amtsgebäude mit dem geschweiften Renaissancegiebel stammt aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das Interesse an der Sanierung von alten Gebäuden hat Conrad während der vier Wanderjahre als Zimmerergeselle „auf der Walz“ entdeckt: „Durch die Wanderschaft hatte ich die Möglichkeit, in vielen Zimmererbetrieben in Deutschland und im Ausland – Dänemark, Norwegen, Schweden, Neuseeland – zu arbeiten und so Einblicke in die unterschiedlichsten historischen Arbeits- und Bauweisen zu erlangen“, sagt er. Vor dem Hintergrund der berufspraktischen Erfahrungen und der Qualifizierung als Bautechniker gehört Torben Conrad zu dem dringend gesuchten Fachpersonal, sagt Studiendirektorin Angela Forberg, Abteilungsleiterin der Bauabteilung an der HMS. Torben Conrad wie auch manchen seiner Klassenkameraden liegen bereits jetzt mehrere Einstellungsangebote vor.