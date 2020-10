Abstecher nach Auerbach in der Oberpfalz

Auerbach.Am 21. September machte sich eine kleine Reisegruppe der Aarbeiterwohlfahrt (Awo) Auerbach mit dem Bus auf den Weg Richtung Bamberg. Corona hatte die zum Jahresbeginn rund 35-köpfige Gruppe auf 23 Personen dezimiert. Das war zwar zu bedauern, half aber auch entscheidend bei der erfolgreichen Bewältigung der aktuellen Abstands- und Schutzregeln.

Erstes Ziel war Breitengüßbach bei Bamberg, wo man im Hotel Vierjahreszeiten, dem Standquartier für die nächsten Tage, von Familie Haderlein mit einem Frankenwein begrüßt wurde.

Nach einem kurzen, kräftigenden Zwischenstopp und der Aufnahme der Reiseführerin Lydia Mayer stand die Weiterfahrt nach Coburg auf dem Programm. Erstes Ziel war dort die monumentale Veste Coburg, eine der größten und bekanntesten Burganlagen Deutschlands.

Einkehr im Brauhaus

Eine anschließende kleine Stadtführung endete mit einer Einkehr im Brauhaus Coburg. Nach der Rückkehr ins Hotel konnte man am Abend erstmals die hervorragende Küche des Hauses genießen.

Am nächsten Tag führte Lydia Mayer die Gruppe in den Frankenwald. Erstes Ziel war der sechseckige „Dom des Frankenwalds“ in Buchbach. Der moderne Kirchenbau, der vor 50 Jahren nach Plänen des Darmstädter Professors Mantke entstand, besticht durch seine bunten Glasfenster und den markanten Altar im Zentrum des Raumes.

Die Mittagsrast fand nach teilweiser abenteuerlicher Streckenführung, die aber von Busfahrerin Michaela Ufer gekonnt gemeistert wurde, zu Füßen der Burg Lauenstein statt.

Drittes und letztes Ziel war die bekannte Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen, dem größten und bedeutendsten Wallfahrtsort Nordbayerns. Den Abend gestaltete Hausherr Ossi mit einer fränkischen Weinprobe, begleitet mit tollen Trinksprüchen und Liedern auf seiner Drehorgel. An diesem Instrument durfte sich auch zweiter Vorsitzender Lorenz Schumacher mit Erfolg bewähren.

Am dritten Tag brachte der Bus die Gruppe über Buttenheim, dem Geburtsort des Erfinders der Levis-Jeans, und Ebermannstadt zuerst nach Gößweinstein. Der Besuch der Wallfahrtskirche wurde leider durch schrille Orgeltöne, die Orgel wurde ausgerechnet an diesem Tag neu gestimmt, beeinträchtigt. Das beschleunigte ungewollt die Weiterfahrt nach Auerbach in der Oberpfalz. Nach Stärkung mit einem Imbiss wurde jene Stadt erkundet, die mit ihrer Knabenkapelle im gleichnamigen Stadtteil an der Bergstraße seit vielen Jahren regelmäßiger Gast an der Kerb ist.

Reiseorganisator Horst Knop ließ es sich daher auch nicht nehmen, Bürgermeister Joachim Neuß im Rathaus einen Besuch abzustatten. Über das reizvolle untere Wiesental erreichte man dann wieder Breitengüßbach. An das Abendessen schloss sich ein besonderes Schmankerl an, denn Inge Haderlein, in früheren Jahren als „Singende Wirtin“ ein sehr bekannter Star der Volksmusik, erfreute ihre Gäste mit ihren schönsten Liedern.

Über das obere Wiesental steuerte man am vierten Tag die Festspielstadt Bayreuth an. Coronabedingt konnte man auf dem Grünen Hügel das Festspielhaus nur von außen betrachten, aber Lydia Mayer hatte einige von Geschichten um dieses alljährliche Mekka aller Wagnerfans bereit. Fehlen durfte daher auch nicht Richard Wagners Wohnhaus „Wahnfried“ nebst den Grabstätten für den Komponisten, seine Frau Cosima und seinen Hund Russ. Es schlossen sich eine Stippvisite am Opernhaus, Altem und Neuen Schloss und eine ausgiebige Mittagsrast in der Innenstadt an. Auf der Rückfahrt lud Schloss Seehof vor den Toren von Bamberg mit seinen Wasserspielen und einem schönen Gartencafé bei angenehmen Temperaturen ein.

Am Schlusstag erwies man dann dem berühmten Bamberger Reiter im Dom seine Referenz und erfuhr aus berufenem Munde manch schauerliche Geschichte aus der Vergangenheit dieses Bischofssitzes, übrigens auch einzige Grabstätte eines Papstes außerhalb Roms. Das markante Rathaus mitten in der Regnitz war der Schlusspunkt einer jederzeit informellen wie charmanten Reisebegleitung durch Lydia Mayer, der Horst Knop den Dank der ganzen Gruppe mit einem Bildband von Bensheim abstattete.

Leider war dieser Tag von einem kalten Wettereinbruch begleitet, der alle Teilnehmer früher als geplant in den wärmenden Bus zog. Nach einer entspannten, weil absolut staufreien Rückreise, erreichte die Gruppe wohlbehalten und voll schöner Eindrücke die heimatlichen Gefilde. kn

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.10.2020