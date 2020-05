Auerbach.Es ist in gewisser Hinsicht zurzeit die große Stunde der kleinen Vereine. Was zum Beispiel für eine TSV Auerbach unmöglich erscheint, das ist für einen 37 Mitglieder starken Klub wie den Deutsch-Südafrikanischen Förderverein für benachteiligte Kinder mit Sitz in Auerbach eine locker lösbare Herausforderung. Aufgrund der seit März gültigen Gesetzeslage konnte der Vorstand beschließen, die Mitgliederversammlung 2020 ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation durchzuführen.

Im weiteren Verlauf stimmten 24 Mitglieder nicht nur für diese Form der Durchführung, sondern gaben auch per Mail ihre Stimmen zu den Regularien ab. Mit mehr als 50 Prozent der Mitglieder war die Versammlung beschlussfähig und gültig. Mit der Einladung hatte Vorsitzende Rosie Wennemer eine sechs Punkte umfassende Tagesordnung nebst Berichten verschickt. Darin berichtete sie von zwei Projektbesuchen im vergangenen Jahr, die auch in der Presse bereits ausführlich dargestellt wurden. Unterstützt wurden vier Projekte in Kappstadt und Stellenbosch, die alle zur vollsten Zufriedenheit des Vorstandes laufen.

Dem Kassenbericht zufolge wurden für die Projekte gut 24 000 Euro ausgegeben. Dank Mitgliederbeiträgen und großzügiger Spenden verfügt der Verein über eine solide Rücklage. Die Vereinskasse wurde von Brigitte Krüger und Frau Weber-Schäfer geprüft, die keinerlei Beanstandungen feststellen konnten. Auf ihren Antrag hin wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Neuwahlen des Vorstands standen glücklicher Weise keine an, alleine Brigitte Krüger und Christina Müller wurden für 2020 als Kassenprüferinnen bestellt. Alle Abstimmungen per Mail waren beendet, was zugleich das Ende einer nicht alltäglichen und hoffentlich nicht nochmals in dieser Form erforderlichen Mitgliederversammlung herbeiführte, schreibt der Verein. kn

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.05.2020