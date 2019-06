Acht Abiturienten mit Traumnote 1,0

Bensheim.Am Mittwoch wurde die letzte Präsentationsprüfung des Abiturs 2019 am Goethe-Gymnasium in Bensheim erfolgreich abgeschlossen. Oberstudiendirektor Klaus Holl bedankte sich bei Studienleiter Jörg Lienaerts für die perfekte Organisation der zehn Prüfungstage mit 32 Präsentationsprüfungen und ca. 270 mündlichen Prüfungen.

Er gratulierte den Abiturienten im Namen der gesamten Lehrerschaft zur bestandenen Reifeprüfung. Schulleitung und Prüfungskommissionen freuten sich über anspruchsvolle Präsentationen und hervorragende mündliche Prüfungen. 145 Schüler feierten anschließend ausgelassen und bejubelten die acht Absolventen mit der Traumnote 1,0 genauso herzlich wie alle anderen, die den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit bewältigt hatten.

Am Dienstag, 11. Juni, begeht die Schulgemeinde um 18 Uhr in der Michaelskirche einen ökumenischen Dankgottesdienst, bevor am Mittwoch, 12. Juni, in der Weststadthalle die Abiturzeugnisse feierlich übergeben werden. Traditionell wird die Schulzeit am 14. Juni mit dem Abi-Ball auf dem Schulgelände des Goethe-Gymnasiums beendet.

Am Goethe-Gymnasium haben folgende Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden:

Suha Abdulkadir-Ahmed, Fadumo Ahmed, Marlene Baumgartner, Jan Beikert, Elena Biondi, Jasmin Birmelin, Adriana Bjelica, Julia Böhm, Elias Bohnet, Linus Bohnet, Hanna Bohrer, Annick Breitenbach, Ben Breitinger, Jule Bremmes-Preuß, Katarina Brkic, Melina Bundschuh, Anna Burger, Valentin Büssing, Sarina Cornet, Johanna Czypull, Ann-Sophie Daum, Julia-Francesca Dempewolf, Dana Deul, Joana Dieckelt, Nick-Luca Diefenbach, Pitt Xavier Drießen, Tina Drießnack, Constantin Dyroff, Rebecca Engelhardt, Vincent Erb, Florian Erhardt, Marie Fiedler, Annika Fink, Paula Fischer, Leonie Flath, Benno Flauaus, Janek Friesen, Bente Fülscher, Pavlos Gantolias, Elena Gelbarth, Kira Greminger, Julius Guenther, Mara Gündling, Halil Gündogan, Julia Hanselmann, Max-Philipp Heisler, Katharina Herrmann, Paula Hillenbrand, Marlene Hirschberg, Valentin Hirt, Theresa Hübsch, Dominic Jost, Dustin Kampa, Jonathan Kilian, Luca Kindinger, Jean-Luca Knaup, Jonas Knieß, Tim Koob, Katharina Korst, Leonie Krapoth, Simon Kraus, Alina Kraus, Ronja Kreuziger, Janosch Kuch, Linus Kugler, Rosa Lachnit, Tobias Lahe, Chiara Lang, Jonas Mahr, Robin Mäncher, Sonja Marquardt, Kim Meder, Katharina Mehl, Alev Mengi, Marlon Meub, Lena Marie Meyer, Carsten Meyer, Hannah Middleton, Lukas Mößinger, Marwin Mößinger, Helen Münch, Veronika Neu, Melvin Niemann, Thalia Nock, Paula Oligmüller, Anna-Lena Paulin, Tabea Pieper, Kira Polak, Alexander Raab, Franziska Rabe, Katharina Radbruch, Lynn Radig, Lilly Raßmann, Sebastian Reidel, Maren Renn, Sarah Rettig, Celina Rhein, Anne Risch, Carla Rißmann, Joel Rodriguez Caballero, Yanis Romahn, Judith Rosemann, Jacqueline Roth, Helena Rupp, Eva Sartor, Elian Schäfer, Julian Schäfer, Alicia Schmidt, Theodor-Thomas Schmitt, Jule Schneider, Emma Schneider, Joanna Schnorr, Emma Scholtz, Justin Scholze, Muna Seed, Nimco Seed, Inga Seidlitz, Johanna Sieber, Lasse Sieberth, Ilir Simnica, Jasmin Specht, Sina Stanulla, Johannes Strehler, Fritz Tiemann, Vincent Todoran, Lisa Ullrich, Lina Volk, Katharina Volk, Leonie-Sophie Volk, Yara Luisa Völker, Sebastian Vorreiter, Markus Wagner, Elisa Wahlig, Kay Finja Weber, Katrin Wiebe, Josiane Willems, Mia Willis, Lisa Wisniewski, Annika Wolf, Vivian Wrede, Taimi Ylitalo, Carina Zehnbauer, Alexander Ziegelmayer, Melissa Zorn, Nils Zubrod. red

