ADFC hatte Pech mit dem Wetter

Bensheim.Pech mit dem Wetter hatte am Samstagmorgen der ADFC, der am Lammertsbrunnen einen Gebrauchtradmarkt veranstaltete. Wer mitmachen wollte, konnte ohne Standgebühr sein gebrauchtes Fahrrad, Zubehör oder auch Fahrradteile zum Kauf anbieten. An einem Infostand wurde man rund um das Thema Fahrrad beraten und über die Vorteile einer Mitgliedschaft beim ADFC informiert.

Wer wollte, der konnte sein Fahrrad gegen eine Gebühr codieren lassen. Wegen des Regens und kühler Temperaturen war das Interesse an der Veranstaltung jedoch nicht allzu groß. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.05.2019