Advent bei der Awo Auerbach

Auerbach.Ein, wenn nicht sogar der Höhepunkt im Jahresgeschehen der Awo Auerbach, ist die Weihnachtsfeier am Freitag (6.) ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark. Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde, Gönner und vor allem die älteren Bürger eingeladen.

Eröffnet wird der Nachmittag stimmungsvoll vom Projektorchester der Schillerschule und der TSV Auerbach unter der Leitung von Kornelia Ochs. Daran schließt sich die beliebte Kaffee- und Kuchentafel an. Die schon traditionelle Weihnachtsansprache wird in diesem Jahr vom Präsidenten der TSV Auerbach, Günther Kuch, gehalten.

Danach kommt das Christkind und verteilt seine gut gefüllten Weihnachtstüten. Ein gemeinsames Singen in Erinnerung an den in dieser Woche beigesetzten Ehrenvorsitzenden Adi Degenhardt beschließt das Programm.

Der Adventstanz mit Livemusik von Josef Hornung aus Fürth findet am Sonntag, 15. Dezember, ab 15 Uhr im Bürgerhaus Kronepark statt. Hier ist der Eintritt wie gewohnt frei. Für Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränke ist gesorgt.

Zum Abschluss des Jahresprogramms fahren zwei Busse am Dienstag, 17. Dezember, nach Baden-Baden zum dortigen Weihnachtsmarkt. Aber auch die anderen Sehenswürdigkeiten des bekannten Kurorts können besucht werden. Beide Busse starten ab 12 Uhr an der Haltestelle Malepartus, wobei ein Bus nur die Haltestellen in Auerbach und Bahnhof Bensheim anfährt.

Die Rückkehr nach Bensheim ist für 21.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen sind noch per Telefon (06251/74887) oder per E-Mail (horst.knop@t-online) möglich. kn

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.12.2019