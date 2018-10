Adventliche Abendwallfahrt

Bensheim.Die Pfarrgemeinde Sankt Georg lädt für Samstag, 1. Dezember, alle Interessierten zu einer abendlichen Adventswallfahrt ein. Das Wallfahrtsziel ist der Dom zu Worms, der vor 1000 Jahren geweiht wurde. In Anlehnung an das Wormser Jubiläumsmotto „Aufgeschlossen“ trägt die Wallfahrt den Titel „O Heiland reiß die Himmel auf“.

Der festliche Adventsgottesdienst bei Kerzenschein beginnt im Wormser Dom um 18 Uhr und wird durch das Junge Vokalensemble Sankt Georg unter Leitung von Regionalkantor Gregor Knop musikalisch gestaltet, an der Orgel wird der Wormser Regionalkantor Dan Zerfaß sein.

Nach dem Gottesdienst schließt sich ein Abendessen in einer am Rhein gelegenen Gaststätte an. Die Abfahrt der Reisebusse ist um 16.30 Uhr am Busbahnhof. Anmeldungen über Pfarrbüro Sankt Georg. red

