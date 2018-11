Adventliche Klänge bei Kerzenschein

Auerbach.Ruhe finden in der hektischen Vorweihnachtszeit, das können die Zuhörer beim traditionellen Adventskonzert der Abteilung Musik der TSV Auerbach. Das Konzert findet in der Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach statt. Weihnachtliche Klänge werden zu hören sein vom Hauptorchester sowie dem Vororchester.

Etwas Besonderes wird der Auftritt des Projektorchesters vom generationsübergreifenden Musikprojekt der TSV und der Schillerschule sein. Die Mitglieder dieses Orchesters lernen ihre Instrumente zum Teil erst seit einem Jahr und werden beim Adventskonzert erst das zweite Mal überhaupt öffentlich auftreten.

Modernes und klassisches

Als Gäste werden die Sängerinnen und Sänger vom Adventschor Sunrise erwartet. Der Chor hatte sich eigens für das Adventskonzert im vergangenen Jahr zusammengeschlossen und wird auch in diesem Jahr wieder A-cappella-Stücke zum Besten geben.

Die Ensembles werden sowohl moderne als auch klassische Advents- und Weihnachtslieder vortragen. Geleitet wird das Konzert von Mathieu Ochs, Kornelia Ochs übernimmt die Leitung des Projektorchesters. Im Anschluss an das Konzert lädt der Musikverein Auerbach zu einem kleinen Empfang vor der Kirche mit Glühwein und Gebäck.

Das Konzert findet am 15. Dezember in der Heilig-Kreuz-Kirche in der Weserstraße 3 in Auerbach statt. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten, heißt es in der Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.11.2018