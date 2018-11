Adventsbasar im Schulhaus

Bensheim.Am Freitag, 30. November, findet von 14 bis 19 Uhr der große Adventsbasar der Liebfrauenschule in Bensheim statt. In den Schulhäusern und auf den Höfen erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot, das die Schülerinnen gemeinsam mit ihren Lehrern vorbereitet haben: Zahlreiche Verkaufsstände verwandeln das Forum und die Mediathek in einen bunten Weihnachtsmarkt.

Dort werden zahlreiche weihnachtliche Basteleien und Handarbeiten unterschiedlichster Art, Kränze und Gestecke, Schmuck, Selbstgebackenes und viele andere liebevoll hergestellte und eingepackte Kleinigkeiten angeboten.

Wer sich von dem vorweihnachtlichen Trubel einen Moment zurückziehen möchte, findet in der Schulkapelle ein adventliches Angebot oder kann sich in einem der zahlreichen Cafés, die in diesem Jahr alle in den Klassenräumen des Maria-Ward-Gebäudes eröffnet werden, mit Tee oder Kaffee und mit diversen süßen Köstlichkeiten verwöhnen lassen.

Die Liebfrauenschule setzt mit diesem Basar ein Zeichen der Solidarität mit Bedürftigen in Bensheim und in der ganzen Welt, indem der Erlös zu 100 Prozent an zwei Projekte gespendet wird. red

