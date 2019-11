Bensheim.Die Pfarrei Sankt Georg lädt für Sonntag, 24. November, von 9.30 bis 15 Uhr zum Adventsbasar im Weihnachtsdorf ins Pfarrzentrum ein. Der Frauenkreis bietet Adventskränze und Türkränze, adventliche Gestecke, Weihnachtskarten und Marmeladen an.

Erlös für Missionsstationen

Für das leibliche Wohl gibt es Bauernbratwurst, Kaffee und hausgemachten Kuchen. Der Erlös geht an die Missionsstationen der Maria-Ward-Schwestern in Simbabwe und einen Kindergarten in Kambodscha.

Außerdem gibt es im Weihnachtsdorf Stände mit Bastelsachen der Kita Liebfrauen und der Kita Sankt Albertus sowie einen Stand mit Töpferwaren und einen Stand des Weltladens Sankt Georg. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.11.2019