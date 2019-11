Adventsbasar und Flohmarkt

Bensheim.Die Kindertagesstätte in den Kappesgärten veranstaltet ihren traditionellen Adventsbasar am Samstag, 23. November, von 14 bis 16 Uhr. Für diesen Tag haben die Erzieherinnen, der Elternbeirat und Eltern Adventskränze gebunden und verziert, vielerlei Adventsschmuck gebastelt, und in der einen oder anderen heimischen Küche wurden hausgemachte Leckereien für den Verkauf hergestellt.

In der Max-Reinhard-Straße 4 (hinter Penny Markt/Europa-Allee) werden aber nicht nur weihnachtliche Dinge verkauft – in der gesamten Einrichtung findet ein Flohmarkt für Kindersachen statt. Hier kann Kinderbekleidung, Spielzeug, Babyzubehör und alles, was Kinderherzen höherschlagen lässt, erworben werden.

Für das leibliche Wohl bereiten die Eltern der Kindergartenkinder selbstgebackene Kuchen und Torten vor, der Förderverein der Kindertagesstätte verkauft Waffeln. Der Erlös der Veranstaltung kommt allen Kindern der Kita zugute. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.11.2019