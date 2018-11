Adventsfeier der Senioren

Bensheim.In der Hektik des Alltags möchte das Organisationsteam der Weststadt-Pfarrgemeinden für ein paar Stunden Einhalt gebieten und Seniorinnen und Senioren zur traditionellen Adventfeier einladen. Die Gäste können sich wieder auf ein weihnachtliches Programm freuen.

Mit festlichen Liedern, Gedichten und weihnachtlichen Geschichten werden die Gäste auf die vorweihnachtliche Zeit eingestimmt. Für Kaffee, Tee oder Kaltgetränke und Kuchen ist durch ein engagiertes Küchenteam gesorgt. Die ökumenische Adventsfeier findet getrennt in den Gemeinden statt. Treffpunkt ist im festlich geschmückten Pfarrzentrum für die katholischen Senioren am 5. Dezember ab 15 bis 17.30 Uhr mit dem Motto: „Weihnachten – es duftet himmlisch“ und für die evangelische Pfarrgemeinde am 12. Dezember ab 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal (Eifelstraße). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.11.2018