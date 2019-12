Adventsfeier des BdV

Bensheim.Brigitte Sattler, Vorsitzende des Ortsverbandes Bensheim und Gronau im BdV (Bund der Vertriebenen), erinnert an die Adventsfeier am Sonntag, 15. Dezember, im Kolpinghaus. Mit dabei sind die Riesengebirgler sowie die Kreisgruppe Bergstraße der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

Das gemütliche Beisammensein am dritten Advent beginnt um 14.30 Uhr im Breuer-Sälchen des Kolpinghauses. Bei Kaffee und Kuchen, gerne auch einem Gläschen Wein, soll der Hektik des Alltags ein paar Stunden Einhalt geboten werden. Dazu wird auch Renate Schmidt, Dekanin i. R., mit ihren Gedanken beitragen.

Für eine bessere Planung bittet Brigitte Sattler unter Telefon 06251/39303 um eine kurze Rückmeldung. Mit der Einladung zur Adventsfeier wird schon jetzt auf die nächsten Veranstaltungen hingewiesen.

Am 23. Januar wird Christian Hahn im Wappensaal des Dalberger Hofs über seine Russland-Reise berichten. Am 14. Februar gibt es einen Vortrag über die Notfallversorgung und die medizinische Situation in Russland. Gastredner ist der frühere Oberarzt an der städtischen Klinik in Tilsit, Dr. Khudiakov.

In Anlehnung an die frühere, von Birgit Sattler veranstaltete Preußische Tafelrunde, wird dieser Abend im Rahmen einer Europäischen Tafelrunde stattfinden und mit einem Essen und einem musikalischen Rahmenprogramm im Allee-Hotel verbunden sein. Für beide Veranstaltungen wird um eine verbindliche Anmeldung gebeten (Telefon 06251/39303). red

