Bensheim.Am 8. Dezember veranstaltet das Familienzentrum Bensheim um 15.30 Uhr eine Adventsfeier für alleinerziehende Mütter und Väter. Bei gemütlichem Kerzenlicht, Kuchen, Plätzchen, Kaffee und Tee im Café des Familienzentrums soll alleinerziehenden Elternteilen die Möglichkeit gegeben werden, andere Mütter und Väter mit gleicher Problematik kennenzulernen und sich auszutauschen. Gemeinsam soll herausgefunden werden, was Alleinerziehende bewegt und was sie benötigen. Die Kinder sind willkommen. Wenn das Wetter es zulässt, ist danach ein gemeinsamer Bummel über den Weihnachtsmarkt geplant. Interessierte Mütter und Väter können sich telefonisch unter 06251/805310 oder per E-Mail info@familienzentrum-bensheim.de anmelden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich telefonisch an die Ansprechpartnerin Elke Redemund zu wenden: Handy 0170/3154263. red

