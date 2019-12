Adventsfeier im Kolpinghaus

Bensheim.Die traditionelle Adventsfeier, zu der die Ortsgruppe Bensheim des BdV (Bund der Vertriebenen) für Sonntag (15.) ins Kolpinghaus einlädt, ist eine willkommene Gelegenheit, sich bei ein paar gemeinsamen Stunden auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Sie ist aber auch eine schöne Gelegenheit für alle Interessierten, die aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten oder aus Osteuropa nach Bensheim gekommen sind, Erinnerungen aus der alten Heimat auszutauschen.

Neben den Schlesiern, Ostpreußen, Sudetendeutschen und Riesengebirglern heißt der stellvertretende Vorsitzende der Bensheimer BdV-Ortsgruppe Georg Stolle in diesem Jahr vor allem die Oberschlesier willkommen, die bisher immer ihre eigene Adventsfeier veranstaltet hatten. Vor 81 Jahren im damaligen Neustadt, heute Prudnik, geboren, ist der Ehrenbürgermeister von Bensheim selbst Oberschlesier und weiß, dass in der Nachkriegszeit viele Oberschlesier in Bensheim geblieben sind und mit zur Entwicklung der Stadt beigetragen haben.

Zusammen mit der Bensheimer BdV-Vorsitzenden Brigitte Sattler freut es ihn besonders, dass auch Pater Manfred Gruber vom hiesigen Franziskanerkloster sein Kommen zugesagt hat. Auch der Franziskanerpater kommt aus Schlesien. Die Adventsfeier im Breuer-Sälchen des Kolpinghauses beginnt am Sonntag (15.) um 14.30 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.12.2019