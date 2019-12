Adventsgottesdienst der Freikirchen

Bensheim.450 Gäste besuchten am Sonntag in der AKG-Mensa einen Adventsgottesdienst, den vier evangelische Freikirchen unter dem Motto „Joy to the world“ gemeinsam veranstaltet haben. Der dazu formierte Projektchor eröffnete den Morgen mit dem Gesang des Apostolischen Glaubensbekenntnisses.

Landrat Christian Engelhardt warb dafür, gerade in der Adventszeit den Blick in unsere Zeit mit Dankbarkeit zu verbinden. Bürgermeister Rolf Richter betonte, dass die Bedeutung der Adventszeit immer wieder entdeckt werden müsse. In dem Lied „Gemeinsam statt einsam“ besang der Chor den Wunsch, als Christen weltweit eine Einheit zu sein. „Joy to the world“ war genauso zu hören wie neuere Lieder. Erfahrungsberichte von Menschen, die ihren persönlichen Weg zum Glauben schilderten, zeigten, wie Glaube konkret aussehen kann. In seiner Predigt hob Michal Müller hervor, dass die Weihnachtsgeschichte kein Märchen ist, sondern zeigt, dass Gott souverän und aus Liebe zu uns Menschen gehandelt habe.

Alle Gäste waren eingeladen in das Lied „Macht hoch die Tür“ einzustimmen. Der Chor, unter der Leitung von Jochen Rieger, rundete den Gottesdienst dann mit einem Segenslied ab. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.12.2019