Adventskalender: Neuland betreten

Bensheim.Am Wochenende wurden die Fenster 2 und 3 des Adventskalenders am Haus am Markt enthüllt. Die Aktion der Gemeinde Sankt Georg steht in diesem Jahr unter dem Motto „Aufbruch und Neubeginn“. 24 Gruppen und Initiativen haben sich Gedanken über dieses Thema gemacht und ein buntes Fensterbild gestaltet. Das Fenster für den 2. Dezember hat die Katholische Junge Gemeinde gemalt: ein Erdball unter der Sonne. Das dritte Fenster stammt von der Bensheimer Tafel: Hier wurde das Thema „Neuland betreten“ bildlich umgesetzt.

Heute Abend wird am Haus am Markt im Rahmen einer kleinen Zeremonie das Fenster für den 4. Dezember enthüllt. red/Bilder: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.12.2018