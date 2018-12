Adventskalender: Offen für die Welt

Bensheim.Am gestrigen Sonntag wurde das neunte Fenster des Adventskalenders im Haus am Markt in Bensheim geöffnet (links). Gestaltet haben dies Mitarbeiter aus dem Weltladen von Sankt Georg. Es zeigt menschliche Figuren, die auf einem Globus – Symbol für die Welt – stehen.

Das fröhliche Fensterbild für den heutigen Montag (10. Dezember) wurde in bunten Farben in der Kita/Familienzentrum Sankt Albertus gemalt. Die Aktion der Gemeinde Sankt Georg steht in diesem Jahr unter dem Thema „Aufbruch/Neubeginn“, 24 verschiedene Gruppen haben Bilder für den Adventskalender gemalt.

Jeden Abend wird um 18 Uhr im Rahmen einer kleinen Zeremonie auf dem Marktplatz ein weiteres Fenster enthüllt. Besucher sind willkommen. red/Bilder: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.12.2018