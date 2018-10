Adventskonzerte mit dem Eventchor

Bensheim.Der Eventchor Bensheim wird das vorweihnachtliche Programm in der Stadt mit zwei Konzerten bereichern, die wie schon in den letzten Jahren Besinnliches und Fröhliches aus verschiedenen Zeiten und Ländern bieten.

Auf dem Programm stehen auch Auszüge einer Bachkantate und ein schwedisches Weihnachtslied. Leiterin Gudrun Nowak hat für das bekannte Lied „Mary did you know“ eine Begleitung für Streichquartett arrangiert und Musiker eingeladen, die das Programm ergänzen.

Auch die Nowak-Sisters, die im September im Parktheater mit der Tanzgruppe „INvisible“ auftraten, sind wieder mit dabei.

Die Konzerte finden in der Evangelischen Kirche in Gronau am 8. Dezember um 18.30 Uhr und in der Franziskanerkirche in Bensheim am 9. Dezember um 18 Uhr statt. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. red

Info: Nähere Informationen unter www.eventchor-bensheim.de

