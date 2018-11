Adventskränze gemeinsam binden

Auerbach.Im Jahr 1839 wollte Hinrich-Wichern den von ihm betreuten Kindern im Rauhen Haus – einem Waisenhaus für Straßenkinder – die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen. Er stellte für jeden Tag eine weiße und vier rote Kerzen auf ein Wagenrad. In der Adventszeit wurde täglich eine weitere weiße Kerze angezündet, an den Sonntagen zusätzlich eine der roten Kerzen. Ob es den Kindern in ihrer Ungeduld geholfen hat, ist nicht bekannt. Aber die Tradition des Adventskranzes ist bis heute geblieben.

Tee, Gebäck, nette Gesellschaft

Wie in jedem Jahr lädt die Christuskirche in Auerbach am Mittwoch, 28. November, ab 17 Uhr zum traditionellen Adventskranzbinden bei Tee, Gebäck und netter Gesellschaft ein. Mitzubringen sind lediglich der Rohling, eine Schere, Grünzeug, Kerzen, Dekoration und gute Laune. Kinder bis vier Jahre werden in den Räumen der Christuskirche parallel betreut.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten: per E-Mail irene.stoehr@efc.ag oder Telefon 0178/6446148 gebeten (Kinderbetreuung bitte mit anmelden). red

Info: Weitere Infos unter www.christuskirche.com

