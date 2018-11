Adventsmarkt im Caritasheim

Bensheim.Am Freitag, 30. November, ist es wieder soweit, weihnachtliche Trompetentöne erklingen im Caritasheim und Heimleiterin Ulrike Schaider eröffnet um 14 Uhr den 26. Adventsmarkt. Organisiert wird die Veranstaltung von Claudia Sänger im Rahmen des Projekts „Sozialraumorientierte Netzwerke in der Altenhilfe“ (SoNAh).

In Kooperation mit der Kindertagesstätte Sankt Albertus, dem Hemsberg-Kindergarten, dem Weltladen Sankt Georg und der städtischen Musikschule sowie der evangelischen Michaelsgemeinde und dem katholischen Pfarreienverbund Bensheim entstand ein vielfältiges Angebot, dass am 30. November, von 14 bis 16.45 Uhr in den Räumen des Caritasheimes, Heidelberger Straße 50, dargeboten wird.

Bereits im Vorfeld kamen Kinder aus der Kindertagesstätte mit älteren Menschen aus der Tagespflege zusammen, um gemeinsam Plätzchen zu backen. Mit viel Freude und Spaß waren alle Beteiligten fleißig und konzentriert an der Arbeit.

In der Cafeteria wird selbst gebackener Kuchen angeboten. Das musikalische Programm gestalten Kinder des Hemsberg-Kindergartens, die Flötengruppe der Musikschule unter Leitung von Frau Roos-Weimar sowie das Streichensemble der Musikschule unter Leitung von Frau Greupner. An den Verkaufsständen finden Besucher neben kulinarischen Produkten aus dem eigenen Garten, Vielfältiges aus der Näh- und Bastelwerkstatt, adventliche Gestecke und kleine Kostbarkeiten sowie fair gehandelte Produkte.

Zum Abschluss des Marktes findet um 17 Uhr in der hauseigenen Kapelle eine besinnliche Einstimmung in den Advent statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018